В Киеве на озере спасатели обнаружили тело человека

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

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В столице в Оболонском районе спасатели достали тело мужчины из озера «Андреевское». Как пишут в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве сообщение о происшествии поступило 5 апреля после обеда.

Прибывшие спасатели обнаружили тело человека на расстоянии 3 м от берега. С помощью бугра чрезвычайники транспортировали его на сушу.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

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