У Києві на озері рятувальники виявили тіло людини

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Ілюстративне зображення

У столиці в Оболонському районі рятувальники дістали тіло чоловіка з озера «Андріївське». Як пишуть у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві повідомлення про подію надійшло 5 квітня по обіді.

Рятувальники, які прибули, виявили тіло людини на відстані 3 м від берега. За допомогою бугра надзвичайники транспортували його до суходолу.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

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