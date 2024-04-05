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Мінімальна зарплата наступного року може зрости до 8 400 гривень – триває дискусія

20:54, 5 квітня 2024
За словами депутатки, наразі є дискусія про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної заробітної плати.
Мінімальна зарплата наступного року може зрости до 8 400 гривень – триває дискусія
Джерело фото: ЗМІ
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Як розповіла членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, усі соціальні виплати — це захищені видатки бюджету і вони будуть виплачені першочергово.

Нагадаємо, що на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 000 гривень. Проте, наголосила депутатка, на початку 2022 року вона становила 6 500 грн.

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що сьогодні ці соціальні виплати (заробітні плати держслужбовцям, пенсійні виплати, соціальні виплати вразливим категоріям) ми сплачуємо саме за рахунок міжнародної допомоги. І, відповідно, ми маємо узгоджувати в тому числі з нашими міжнародними партнерами наші побажання і можливості. Що стосується динаміки, то ми, власне, в бюджетному Комітеті теж багато спілкуємось з Міністерством фінансів про критичну необхідність перегляду соціальних стандартів і наразі є дискусія про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної заробітної плати приблизно до 8 400 грн і в кінці року або на початку наступного до 9 000 грн», - зазначила вона.

Як раніше ми писали, у «Слузі народу» заявили, що зарплати бюджетникам належать до захищених статей держбюджету.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні проведено індексацію пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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