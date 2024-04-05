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США та Німеччина не змінили позицію щодо запрошення України в НАТО – NYT

18:54, 5 квітня 2024
Однак, Україні хочуть надати конкретні зобов’язання, які Україна має виконати, щоб почати переговори з НАТО.
США та Німеччина не змінили позицію щодо запрошення України в НАТО – NYT
Джерело фото: Omar Havana/Getty Images
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Сполучені Штати та Німеччина не змінили свою позицію і виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство в НАТО у Вашингтоні цього року. Про це йдеться у матеріалі «The New York Times».

Як зазначає видання, офіційні особи альянсу погоджуються, що запрошення до НАТО не відбудеться цього року в липні, так як «у НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року».

Однак, наголошують у ЗМІ, Україні хочуть надати конкретні зобов’язання, які Україна має виконати, щоб почати переговори з НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він «уважно слухав» своїх колег-дипломатів, які обговорювали підготовку до саміту у Вашингтоні влітку цього року і те, як НАТО може вирішити питання про місце України в Альянсі.

«Це справа самих членів Альянсу – прийняти рішення про форму і зміст наступного кроку на шляху до членства України в НАТО. Ми будемо з нетерпінням чекати результату, але, звісно, ​​ми віримо, що Україна заслуговує бути членом НАТО і що це має статися якнайшвидше», – сказав Кулеба.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС.

Як ми писали, НАТО хоче створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

Також Контактну групу з питань оборони України може очолити НАТО замість США.

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