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Єнс Столтенберг розповів, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС

20:25, 3 квітня 2024
За словами Єнса Столтенберга, існує чітке зобов'язання членів НАТО щодо членства України та наближення країни до нього.
Єнс Столтенберг розповів, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС
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Ідея запрошення України в Альянс за аналогією з рішенням Європейського Союзу може створити додаткову перешкоду на шляху до членства. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО, передає «Європейська правда».

За словами Столтенберга, що всі члени НАТО вже висловили згоду на майбутнє членство України і що на саміті у Вільнюсі лідери Альянсу домовились прибрати План дій щодо членства як обов'язкову складову процесу вступу.

«Між НАТО і ЄС існує різниця. Якщо вас запрошують до членства в ЄС, то з моменту запрошення до членства можуть минути роки. А в НАТО, коли вас запрошують, це (членство. – Ред.) настає незабаром після цього… Нам потрібно уникнути утворення – знову – двохетапного процесу на шляху до членства», – сказав він.

Також генсек Альянсу додав, що «незалежно від технічних деталей» існує чітке зобов'язання членів НАТО щодо членства України та наближення України до нього.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ще не погодив суму нового фонду для України.

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