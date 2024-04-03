Чи отримає Україна від НАТО фонд у $100 млрд: генсек Столтенберг відповів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ще не погодив суму нового фонду для України.

Фото: ukrinform.com

Як раніше повідомлялося, НАТО розробляє забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до $100 мільярдів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, країни-члени наразі тільки дискутують щодо формату створення нового фонду підтримки України. Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО, передає «Європейська правда».

Столтенберг зазначив, що ідею нового фонду під егідою Альянсу раніше обговорювали із Президентом України Володимиром Зеленським, а сьогодні – з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Генсек НАТО додав, що фонд є частиною зусиль Альянсу з переведення підтримки на довгострокову й більш стабільну основу, і така підтримка охоплює «безпекову допомогу, а також навчання й фінансування».

«Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку. І сьогодні ми не ухвалили фінальне рішення про те, який формат ми утворимо. Але ми погодились розпочати планування», – сказав він.

Також Столтенберг наголосив, що це планування передбачає формулювання військовим керівництвом планів і пропозицій, на основі яких будуть розроблені остаточні рішення.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

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