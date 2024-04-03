Получит ли Украина от НАТО фонд в $100 млрд: генсек Столтенберг ответил

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО еще не согласовал сумму нового фонда для Украины.

Фото: ukrinform.com

Как сообщалось ранее, НАТО разрабатывает обеспечение пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до $100 миллиардов.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-члены пока только дискутируют о формате создания нового фонда поддержки Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает «Европейская правда».

Столтенберг отметил, что идею нового фонда под эгидой Альянса ранее обсуждали с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а сегодня – с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек НАТО добавил, что фонд является частью усилий Альянса по переводу поддержки на долгосрочную и более стабильную основу, и такая поддержка включает «безопасную помощь, а также обучение и финансирование».

«Поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в нашу безопасность. И сегодня мы не приняли финальное решение о том, какой формат мы создадим. Но мы согласились начать планирование», – сказал он.

Также Столтенберг подчеркнул, что это планирование предполагает формулировку военным руководством планов и предложений, на основе которых будут разработаны окончательные решения.

Напомним, что Владимир Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО.

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