Минобороны начинает новую инициативу по защите прав военнослужащих

В Украине появится военный омбудсмен.

В среду, 3 апреля, состоялось совещание по защите прав военнослужащих под председательством Министра обороны Рустема Умерова и при участии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщил официальный сайт Минобороны.

Главная тема заседания – эффективная защита прав военнослужащих и членов их семей путем введения нового института – фактически военного омбудсмена.

В частности, создано Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое непосредственно подчиняется Министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

«Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав», - заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ходе учредительного заседания также был представлен подход, наработанный для обеспечения правовой защиты военных с учетом специфики их деятельности.

Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:

обеспечение военнослужащих

право на отпуск

недопущение злоупотребления правами командиров

неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи

социальные гарантии

нарушение гендерного равенства

«Я благодарен министру обороны, что сейчас мы видим презентацию этого важного проекта. Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость», – отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ходе работы над документом был учтен опыт стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность: Швецию, Норвегию, Австрию, Германию, Канаду, Ирландию, Чешскую Республику и Бельгию. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.

«У нас есть горячая линия, есть инструменты мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления по поводу нарушения прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться к правоохранителям. Воины должны и будут чувствовать, что их достоинство для МОУ является самой высокой ценностью», – подчеркнул Рустем Умеров.

Фото: mil.gov.ua

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