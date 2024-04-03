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Минобороны начинает новую инициативу по защите прав военнослужащих

19:46, 3 апреля 2024
В Украине появится военный омбудсмен.
Минобороны начинает новую инициативу по защите прав военнослужащих
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В среду, 3 апреля, состоялось совещание по защите прав военнослужащих под председательством Министра обороны Рустема Умерова и при участии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщил официальный сайт Минобороны.

Главная тема заседания – эффективная защита прав военнослужащих и членов их семей путем введения нового института – фактически военного омбудсмена.

В частности, создано Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое непосредственно подчиняется Министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

«Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав», - заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ходе учредительного заседания также был представлен подход, наработанный для обеспечения правовой защиты военных с учетом специфики их деятельности.

Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:

  • обеспечение военнослужащих
  • право на отпуск
  • недопущение злоупотребления правами командиров
  • неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи
  • социальные гарантии
  • нарушение гендерного равенства

«Я благодарен министру обороны, что сейчас мы видим презентацию этого важного проекта. Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость», – отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ходе работы над документом был учтен опыт стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность: Швецию, Норвегию, Австрию, Германию, Канаду, Ирландию, Чешскую Республику и Бельгию. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.

«У нас есть горячая линия, есть инструменты мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления по поводу нарушения прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться к правоохранителям. Воины должны и будут чувствовать, что их достоинство для МОУ является самой высокой ценностью», – подчеркнул Рустем Умеров.

Фото: mil.gov.ua

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