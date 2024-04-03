Йенс Столтенберг рассказал, почему Украину нельзя пригласить в НАТО по аналогии с ЕС

По словам Йенса Столтенберга, существует четкое обязательство членов НАТО относительно членства Украины и приближения страны к нему.

Идея приглашения Украины в Альянс по аналогии с решением Европейского Союза может создать дополнительное препятствие на пути к членству. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает «Европейская правда».

По словам Столтенберга, все члены НАТО уже выразили согласие на будущее членство Украины и что на саммите в Вильнюсе лидеры Альянса договорились убрать План действий по членству как обязательную составляющую процесса вступления.

«Между НАТО и ЕС существует разница. Если вас приглашают в членство в ЕС, то с момента приглашения в членство могут пройти годы. А в НАТО, когда вас приглашают, это (членство. – hед.) наступает вскоре после этого… Нам нужно избежать образования – снова – двухэтапного процесса на пути к членству», – сказал он.

Также генсек Альянса добавил, что «независимо от технических деталей» существует четкое обязательство членов НАТО по членству Украины и приближению Украины к нему.

Напомним, что Владимир Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО еще не согласовал сумму нового фонда для Украины.

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