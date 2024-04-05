США и Германия не изменили позицию относительно приглашения Украины в НАТО – NYT

Однако, Украине хотят предоставить конкретные обязательства, которые Украина должна выполнить для начала переговоров с НАТО.

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Соединенные Штаты и Германия не изменили свою позицию и выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве в НАТО в Вашингтоне в этом году. Об этом говорится в материале «The New York Times».

Как отмечает издание, официальные лица альянса соглашаются, что приглашение в НАТО не состоится в июле этого года, так как «у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года».

Однако, подчеркивают в СМИ, Украине хотят предоставить конкретные обязательства, которые Украина должна выполнить для начала переговоров с НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он «внимательно слушал» своих коллег-дипломатов, обсуждавших подготовку к саммиту в Вашингтоне летом этого года и то, как НАТО может решить вопрос о месте Украины в Альянсе.

«Это дело самих членов Альянса – принять решение о форме и содержании следующего шага на пути к членству Украины в НАТО. Мы будем с нетерпением ждать результата, но, конечно, мы верим, что Украина заслуживает быть членом НАТО и что это должно произойти как можно быстрее», – сказал Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украину нельзя пригласить в НАТО по аналогии с ЕС.

Как мы писали, НАТО хочет создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов.

Также Контактную группу по вопросам обороны Украины может возглавить НАТО вместо США.

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