На Волыни суд наказал чиновников Госэкоинспекции, которые погорели на взятке

Чиновники требовали 1 000 долларов взятки за уменьшение штрафа за превышение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Луцкий горрайонный суд вынес приговор двум начальникам отделов Государственной экологической инспекции в Волынской области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Чиновники требовали от руководителя местного предприятия взятку в сумме 1 000 долларов США за уменьшение штрафа за превышение выбросов вредных веществ в атмосферу.

ГБР задержало должностных лиц после получения неправомерной выгоды.

Во время судебного заседания оба обвиняемых своей вины не признали.

Чиновникам назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Также обоих чиновников лишили права в течение 3 лет занимать должности в государственных органах.

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