В Чехии началась проверка украинских детей в школах: известна причина

В Чехии проводят сбор данных, чтобы узнать, как беженцы посещают учебные заведения.

Фото: almaty.tv

Министерство образовании Чехии сообщило, что с 3 по 10 апреля проходит внеочередная проверка украинских детей со статусом временной защиты в начальных, средних школах и консерваториях, передает proukrainu.blesk.cz.

Данные собирают, чтобы выяснить, как дети из Украины участвуют в учебном процессе и придерживаются обязанности посещать школы.

В стране посещение учебных заведений является обязательным. Детям необходимо ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.

Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислении из учебного заведения.

Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.

После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители не объяснят его отсутствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.