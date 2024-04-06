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В Чехии началась проверка украинских детей в школах: известна причина

07:54, 6 апреля 2024
В Чехии проводят сбор данных, чтобы узнать, как беженцы посещают учебные заведения.
В Чехии началась проверка украинских детей в школах: известна причина
Фото: almaty.tv
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Министерство образовании Чехии сообщило, что с 3 по 10 апреля проходит внеочередная проверка украинских детей со статусом временной защиты в начальных, средних школах и консерваториях, передает proukrainu.blesk.cz.

Данные собирают, чтобы выяснить, как дети из Украины участвуют в учебном процессе и придерживаются обязанности посещать школы.

В стране посещение учебных заведений является обязательным. Детям необходимо ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.

Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислении из учебного заведения.

Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.

После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители не объяснят его отсутствие.

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