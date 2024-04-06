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Как «волонтер»: киевлянка за $6 000 обещала мужчине организовать выезд за границу

07:36, 6 апреля 2024
Подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома.
Как «волонтер»: киевлянка за $6 000 обещала мужчине организовать выезд за границу
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве сообщено о подозрении 45-летней женщине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемая предлагала помочь в фиктивном оформлении мужчины как волонтера в благотворительной организации, получающей гуманитарную помощь из-за границы.

Злоумышленница обещала договориться о том, что благотворительная организация подаст письмо областной военной администрации с просьбой согласовать разрешение на выезд «волонтера» за пределы Украины и поспособствовать во внесении сведений о нем в систему «Шлях». Также подозреваемая давала инструкции, как нужно вести себя и что говорить при пересечении границы.

Стоимость своих услуг женщина оценила в 6000 долларов. США. По такой схеме подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Житомирщины, которые способствовали незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

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