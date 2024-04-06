Как «волонтер»: киевлянка за $6 000 обещала мужчине организовать выезд за границу

Подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщено о подозрении 45-летней женщине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемая предлагала помочь в фиктивном оформлении мужчины как волонтера в благотворительной организации, получающей гуманитарную помощь из-за границы.

Злоумышленница обещала договориться о том, что благотворительная организация подаст письмо областной военной администрации с просьбой согласовать разрешение на выезд «волонтера» за пределы Украины и поспособствовать во внесении сведений о нем в систему «Шлях». Также подозреваемая давала инструкции, как нужно вести себя и что говорить при пересечении границы.

Стоимость своих услуг женщина оценила в 6000 долларов. США. По такой схеме подозреваемая обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Житомирщины, которые способствовали незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.