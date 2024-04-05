Делали из уклонистов «инвалидов» для выезда за границу: во Львове будут судить дельцов

Организовали схему незаконного пересечения границы двое жителей Житомирщины.

Во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Житомирщины, которые способствовали незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, злоумышленникам инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, и подлог официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Они разместили объявление в одном из мессенджеров о возможности изготовления документов, которые дают основания для выезда за пределы Украины. За денежное вознаграждение обвиняемые обещали мужчинам призывного возраста пакет фиктивных документов с установлением непригодности к прохождению военной службы с исключением из военного учета. В дальнейшем это позволяло им беспрепятственно уехать за границу.

Цена такой услуги колебалась от 30 000 грн до 40 000 грн с человека за пакет документов.

После получения вышеуказанных документов «клиенты» осуществляли перевод средств.

Мужчины были задержаны после получения ими денежных средств на одном из отделений почты.

Правоохранители задокументировали пять эпизодов преступной деятельности фигурантов.

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