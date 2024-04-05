Робили з ухилянтів «інвалідів» для виїзду за кордон: у Львові судитимуть ділків

Організували схему незаконного перетину кордону двоє мешканців Житомирщини.

У Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Житомирщини, які сприяли у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, зловмисникам інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

Вони розмістили оголошення в одному із месенджерів про можливість виготовлення документів, які дають підстави виїзду за межі України. За грошову винагороду обвинувачені обіцяли чоловікам призовного віку пакет фіктивних документів із встановленням непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. В подальшому це давало їм змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Ціна такої послуги коливалась від 30 000 грн до 40 000 грн з особи, за пакет документів.

Після отримання вищевказаних документів «клієнти» здійснювали переказ коштів.

Чоловіків затримали після одержання ними грошових коштів на одному із відділень пошти.

Правоохоронці задокументували 5 епізодів злочинної діяльності фігурантів.

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