Як «волонтер»: киянка за $6 000 обіцяла чоловіку організувати виїзд за кордон

Підозрювана обіцяла переправити через державний кордон України 24-річного чоловіка, з яким раніше була знайома.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювана пропонувала посприяти у фіктивному оформленні чоловіка як волонтера у благодійній організації, що отримує гуманітарну допомогу із закордону.

Зловмисниця обіцяла домовитись про те, що благодійна організація подасть листа до обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на виїзд «волонтера» за межі України та посприяти у внесенні відомостей щодо нього у систему «Шлях». Також підозрювана надавала інструкції як потрібно буде поводитись та що говорити при перетині кордону.

Вартість свої послуг жінка оцінила в 6000 дол. США. За такою схемою підозрювана обіцяла переправити через державний кордон України 24-річного чоловіка, з яким раніше була знайома.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Житомирщини, які сприяли у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

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