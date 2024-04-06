«Заселяв» людей у занедбані хати: у Житомирської області чоловік розробив шахрайську схему з нарахування чорнобильських виплат

Підозрюваним безпідставно нараховано 1,5 млн грн пенсійних доплат, майже половину з яких вони встигли фактично отримати.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

У Житомирській області 24 особи підозрюються у причетності до організації шахрайської схеми, завдяки якій вони незаконно збагатися на "чорнобильських" доплатах та суму понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, організатор протиправної діяльності у 2022 році придбав занедбаний будинок у селі Коростенського району, що відноситься до радіоактивно забрудненої зони внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У подальшому він налагодив схему з чорнобильськими доплатами для непрацюючих пенсіонерів.

Спочатку чоловік зареєстрував за адресою непридатної житлової будівлі своє місце проживання та дружини. На підставі цієї реєстрації звернувся до регіонального відділення ПФУ для одержання відповідних доплат до пенсії як громадянину, що нібито проживає у радіоактивно забрудненій зоні.

Коли ж в установі відмовили – подав позов до суду з вимогою зобов’язати пенсійний фонд здійснити виплати. Надалі він вирішив заробити і на інших людях.

У 2022-2024 років за відповідну плату підозрюваний зареєстрував у будинку ще 23 особи. Вони також у судовому порядку домоглися одержання виплат, хоча жодного права на них не мали.

Усім підозрюваним безпідставно нараховано 1,5 млн грн пенсійних доплат. Майже половину з них вони встигли фактично отримати.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

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