Засідання Ради безпеки ООН перервалося через землетрус

У Нью-Йорку стався землетрус, який відчули на північному сході США.

Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly

В Нью-Йорку і Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки стався землетрус. Його зафіксував Європейський середземноморський сейсмологічний центр у п’ятницю, 5 квітня, пише «Reuters».

Згідно повідомлення, землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

За даними сейсмологічного центру, початкова оцінка землетрусу склала 5,5 бали за шкалою Ріхтера. Пізніше Геологічна служба США опублікувала нижчий рейтинг 4,8.

Як пишуть у ЗМІ, користувачі соціальних мереж на всьому Східному узбережжі повідомили, що приблизно в цей час відчували тремтіння, а незабаром після цього в соцмережі X з’явився хештег «#землетрус».

У ЗМІ також пишуть, що землетрус ненадовго перервав засідання Ради безпеки ООН, яке проходило у будівлі штаб-квартири організації.

Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly

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