Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения

В Нью-Йорке произошло землетрясение, которое ощутили на северо-востоке США.

Источник фото: REUTERS/Andrew Kelly

В Нью-Йорке и Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки произошло землетрясение. Его зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр в пятницу, 5 апреля, пишет «Reuters».

Согласно сообщению, землетрясение произошло на глубине 10 километров.

По данным сейсмологического центра, первоначальная оценка землетрясения составила 5,5 бала по шкале Рихтера.. Позже Геологическая служба США опубликовала более низкий рейтинг 4,8.

Как пишут в СМИ, пользователи социальных сетей на всем Восточном побережье сообщили, что примерно в это время испытывали дрожь, а вскоре после этого в соцсети X появился хештег «#землетрясение».

В СМИ также пишут, что землетрясение ненадолго прервало заседание Совбеза ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации. Источник фото: REUTERS/Andrew Kelly

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