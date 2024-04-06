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Как устанавливается связь заболевания с условиями труда работников: разъяснение

07:00, 6 апреля 2024
При подозрении наличия у работника хронического профессионального заболевания (отравление) с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.
Как устанавливается связь заболевания с условиями труда работников: разъяснение
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В Государственной службе по вопросам труда объяснили, как устанавливается связь заболевания с условиями труда работников.

Порядок выявления у работника подозрения на профессиональное заболевание, установление и подтверждение профессионального заболевания, а также формы соответствующих документов, определенные и утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. №337 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве».

При подозрении наличия у работника хронического профессионального заболевания (отравление) с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Санитарно-гигиеническая характеристика составляется врачом по гигиене труда территориального органа Гоструда по фактическому местонахождению предприятия (учреждения, организации), где работает больной, по запросу руководителя учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи, по предоставлению врача-профпатолога .

Отнесение заболевания к хроническому профессиональному осуществляется в соответствии с процедурой установления связи заболевания с условиями труда, согласно указанному выше Порядку и Перечню профессиональных заболеваний, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2000 г. № 1662 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

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