Дожди и прохлада: какой будет погода в Украине на выходных

Погода в Украине на выходных 6-7 апреля будет переменчивой.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой будет погода в стране на выходные 6-7 апреля.

6 апреля ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-восточной части, а 7 апреля в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник в стране без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 3-9°, в ближайшую ночь в восточных и Сумской областях 0-5° тепла; днем 13-19, завтра на юге страны, 8 апреля в Украине 17-22; на высокогорье Карпат ночью 0-6° тепла, днем 5-12°.

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