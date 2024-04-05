Германия модернизирует свою армию, чтобы быть готовой к войне, — Борис Писториус

Структура вооруженных сил Германии будет состоять из четырех видов войск вместо трех.

Германия собирается модернизировать свою армию, чтобы быть готова к ведению войны. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает пресс-служба Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, перед Германией стоит задача реформирования Бундесвера, чтобы сделать его оптимально позиционированным, особенно в оборонной ситуации.

Структура вооруженных сил ФРГ будет состоять из четырех видов войск вместо трех: традиционной армии; военно-морского флота; авиации; нового подразделения, действующего в кибернетическом и информационном пространстве.

Киберподразделение будет заниматься анализом гибридных подозрений и радиоэлектронной борьбы. В том же числе будет создано единое оперативное командование, которое объединит функции территориального и оперативного командования.

Также в состав армии будут входить силы внутренней безопасности, а в военно-воздушных силах будет создана Организация по управлению поддержанием летной годности, которая будет заниматься мониторингом технического состояния самолетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.