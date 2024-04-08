Идею задерживать до трех суток нарушителей закона о мобилизации раскритиковали в ГНЭУ Верховной Рады

Лиц, нарушивших правила военного учета, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, «в необходимых случаях» предлагается задерживать на срок до трех суток.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 10-11 апреля собирается рассмотреть законопроект 10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях от Кабмина, подготовленный Минобороны.

Данным законопроектом в редакции, внесенной Кабмином, предусматривается, что отказ от прохождения медицинского осмотра будет приравнен в статье 336 Уголовного кодекса к уклонению от мобилизации, наказуемой лишением свободы от 3 до 5 лет. А штрафы для граждан, которые не являются по повестке в ТЦК и иным образом нарушают законы об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации увеличат до 204 тысяч грн.

Данный законопроект будут рассматривать в «комплекте» с законопроектом Правительства об усилении мобилизации 10 449.

Среди прочего в законопроекте предлагается дополнить ст. 263 КУоАП новой ч. 4, которой установить, что «лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационной подготовке и мобилизации, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток».

Однако никакого обоснования необходимости таких изменений в сопроводительных документах проекта не предоставляется.

В данном контексте в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады обратили внимание, что по общему правилу (ч. 1 ст. 263 КУоАП), административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов.

Это правило действует как для незначительных нарушений (вроде, предусмотренного ст. 173 «Мелкого хулиганства» КУоАП), так и для более серьезных, чья общественная вредность граничит с общественной опасностью уголовных правонарушений, как совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания (ст. 173-2 КУоАП) или военных административных правонарушений (например ст. 172-11 «Самовольное оставление воинской части или места 6 службы», ст. 172-15 «Небрежное отношение» к военной службе», ст.172-17 «Нарушение правил несения боевого дежурства» и другие).

Более длительные сроки административного задержания в действующем законодательстве установлены для: 1) лиц, которые незаконно пересекли или попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, совершили злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины; лиц, нарушивших правила обращения наркотических средств и психотропных веществ. А в необходимых случаях для установления личности, проведения медицинского осмотра, выяснения обстоятельств приобретения изъятых наркотических средств и психотропных веществ и их исследования – до трех суток с уведомлением об этом в письменном виде прокурора в течение 24 часов с момента задержания (ч. 3 ст. 263 КУоАП).

«Таким образом, в ныне действующих ч. ч. 2, 3 ст. 263 КУоАП речь идет о правонарушениях, которые, во-первых, требуют основательного выяснения всех обстоятельств для разграничения административных правонарушений от уголовных, а во-вторых, совершенных лицами или в условиях, которые могут причинить значительный ущерб охраняемым законом общественным отношениям и/ или национальной безопасности Украины.

Учитывая это, а также учитывая тот факт, что административное задержание является одной из строжайших мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и связано с нарушением конституционного права каждого человека на свободу и личную неприкосновенность (ст. 29 Конституции Украины), которое не может быть ограничено даже в условиях военного или чрезвычайного положения (ст. 64 Основного Закона Украины), считаем, что такие предложения законопроекта требуют достаточно серьезного обоснования», - отметили в ГНЭУ.

Также этим законопроектом изменяются сроки, за которые можно наложить штраф. Так, в КУоАП устанавливается, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса может быть наложено в течение трех лет со дня его совершения или выявления.

Следовательно, если гражданин игнорирует повестки в 2024 году, его могут оштрафовать даже в 2027 году.

Автор: Наталя Мамченко

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