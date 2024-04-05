Можно впасть в кому: в Украину завезли опасный овощ

В Украину импортировали опасный ядовитый болгарский перец. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.
В ядовитом перце зафиксировали превышенный уровень концентрации инсектицида и акарицида – форметанат. Это вещество используют для обработки семян и неких видов фруктов: цитрусовых, персиков, нектаринов, груш, яблок и помидоров.
По химическому составу форметанат относится к карбаматам и содержит активную группу – формамидиновую, определяющую его влияние на насекомых.
В результате употребления продуктов, отравленных формутанатом, могут возникнуть:
В случаях тяжелого отравления могут возникнуть судороги, а потерпевший может впасть в кому.
Сообщается, что в Украину (получатель ООО "МОДЕНА УКРАЇНА") овощ ввезли из Польши (кружевник: VITA FRUIT sp.z.o.o, Przeworsk).
Сам же овощ был выращен в Иордании.
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