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Можно впасть в кому: в Украину завезли опасный овощ

23:15, 5 апреля 2024
Ядовитый болгарский перец импортировали в Украину из Польши.
Можно впасть в кому: в Украину завезли опасный овощ
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В Украину импортировали опасный ядовитый болгарский перец. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация. 

В ядовитом перце зафиксировали превышенный уровень концентрации инсектицида и акарицида – форметанат. Это вещество используют для обработки семян и неких видов фруктов: цитрусовых, персиков, нектаринов, груш, яблок и помидоров.

По химическому составу форметанат относится к карбаматам и содержит активную группу – формамидиновую, определяющую его влияние на насекомых.

В результате употребления продуктов, отравленных формутанатом, могут возникнуть:

  • тошнота,
  • рвота,
  • боль в животе,
  • слюнотечение,
  • диарея,
  • повышенная потливость,
  • нарушение зрения,
  • слабость,
  • утраченное дыхание;
  • повышение АД.

В случаях тяжелого отравления могут возникнуть судороги, а потерпевший может впасть в кому.

Сообщается, что в Украину (получатель ООО "МОДЕНА УКРАЇНА") овощ ввезли из Польши (кружевник: VITA FRUIT sp.z.o.o, Przeworsk).

Сам же овощ был выращен в Иордании.

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