Можна впасти в кому: в Україну завезли небезпечний овоч

Отруйний болгарський перець імпортували в Україну з Польщі.

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В Україну імпортували небезпечний отруйний болгарський перець. Про це інформує Херсонська МВА.

В отруйному перці зафіксували перевищений рівень концентрації інсектициду та акарициду – форметанат. Цю речовину застосовують для обробки насіння та деяких видів фруктів: цитрусових, персиків, нектаринів, груш, яблук та помідорів.

За хімічним складом форметанат відноситься до карбаматів і містить активну групу – формамідинову, яка визначає його вплив на комах.

В результаті вживання продуктів, отруєних форметанатом, можуть виникнути:

нудота,

блювання,

біль у животі,

слинотеча,

діарея,

підвищена пітливість,

порушення зору,

слабкість,

утраднене дихання;

підвищення артеріального тиску.

У випадках важкого отруєння можуть виникнути судоми, а потерпілий може впасти в кому.

Повідомляється, що до України (отримувач: ТОВ "МОДЕНА УКРАЇНА") овоч ввезли з Польщі (гуртовик: VITA FRUIT sp.z.o.o, Przeworsk).

А сам овоч був вирощений в Йорданії.

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