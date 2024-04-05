Німеччина модернізує свою армію, щоб бути готовою до війни, — Борис Пісторіус

Структура збройних сил Німеччини складатиметься з чотирьох видів військ замість трьох.

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Німеччина збирається модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає пресслужба Міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, перед Німеччиною стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.

Структура збройних сил ФРН складатиметься з чотирьох видів військ замість трьох: традиційної армії; військово-морського флоту; авіації; нового підрозділу, який діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі.

Кіберпідрозділ займатиметься аналізом гібридних підозр й радіоелектронну боротьбу. У тому ж числі буде створене єдине оперативне командування, яке поєднає функції територіального та оперативного командування.

Також до складу армії входитимуть сили внутрішньої безпеки, а у військово-повітряних силах буде створена Організація з управління підтриманням льотної придатності, що займатиметься моніторингом технічного стану літаків.

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