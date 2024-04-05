Дощі та прохолода: якою буде погода в Україні на вихідних

Погода в Україні на вихідних 6-7 квітня буде мінливою.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою буде погода в країні на вихідні 6-7 квітня.

Зазначається, що 6 квітня вночі без опадів, вдень в Україні, крім південно-східної частини, а 7 квітня в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози, в понеділок в країні без опадів.

Вітер переважно південно-західний та західний, 3-10 м/с.

Температура вночі 3-9°, найближчої ночі у східних та Сумській областях 0-5° тепла; вдень 13-19°, завтра на півдні країни, 8 квітня в Україні 17-22°; на високогір'я Карпат вночі 0-6° тепла, вдень 5-12°.

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