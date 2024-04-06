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«Заселял» людей в заброшенные дома: в Житомирской области мужчина разработал мошенническую схему по начислению чернобыльских выплат

07:18, 6 апреля 2024
Подозреваемым безосновательно начислено 1,5 млн грн пенсионных доплат, почти половину из которых они успели фактически получить.
«Заселял» людей в заброшенные дома: в Житомирской области мужчина разработал мошенническую схему по начислению чернобыльских выплат
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В Житомирской области 24 человека подозреваются в причастности к организации мошеннической схемы, благодаря которой они незаконно обогатились на "чернобыльских" доплатах и сумму более 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, организатор противоправной деятельности в 2022 году приобрел заброшенный дом в селе Коростенского района, относящийся к радиоактивно загрязненной зоне в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В дальнейшем он наладил схему с чернобыльскими доплатами для неработающих пенсионеров.

Сначала мужчина зарегистрировал по адресу непригодного жилого здания свое место жительства и жены. На основании этой регистрации обратился в региональное отделение ПФУ для получения соответствующих доплат к пенсии как гражданину, якобы проживающему в радиоактивно загрязненной зоне.

Когда же в учреждении отказали – подал иск в суд с требованием обязать Пенсионный фонд произвести выплаты. В последствии он решил заработать и на других людях.

В 2022-2024 годах за соответствующую плату подозреваемый зарегистрировал в доме еще 23 человека. Они также в судебном порядке добились получения выплат, хотя никаких прав на них не имели.

Всем подозреваемым безосновательно начислено 1,5 млн грн пенсионных доплат. Почти половину из них они успели фактически получить.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия.

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