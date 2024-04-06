У Чехії розпочалася перевірка українських дітей у школах: відома причина

У Чехії проводять збір даних, щоб дізнатись, як біженці відвідують навчальні заклади.

Фото: almaty.tv

Міністерство освіти Чехії повідомило, що з 3 по 10 квітня проходить позачергова перевірка українських дітей зі статусом тимчасового захисту у початкових, середніх школах та консерваторіях, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Дані збирають, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов'язків відвідувати школи.

У країні відвідування навчальних закладів є обов'язковим. Дітям необхідно ходити до дитячого садка (протягом останнього року дошкільної освіти) та до школи 9 років. Тобто із 5 до 15 років, максимум до 17 років.

Якщо дитина не відвідує школу протягом 15 календарних днів без поважних причин, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального закладу.

Батьки отримають листа від директора школи з повідомленням про можливе відрахування та прохання надати пояснення відсутності. На вирішення питання надаються додаткові 15 днів.

Після 30 днів відсутності дитина автоматично вважатиметься відрахованою зі школи, якщо батьки не пояснять її відсутність.

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