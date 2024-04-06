На Волині суд покарав посадовців Держекоінспекції, які погоріли на хабарі

Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом начальникам відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.
Посадовці вимагали від керівника місцевого підприємства хабар у сумі 1 000 доларів США за зменшення штрафу за перевищення викидів шкідливих речовин у повітря.
ДБР затримало посадовців після отримання неправомірної вигоди.
Під час судового засідання обоє обвинувачених своєї провини не визнали.
Посадовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Також обох посадовців позбавили права впродовж 3 років обіймати посади у державних органах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.