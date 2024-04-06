На Волині суд покарав посадовців Держекоінспекції, які погоріли на хабарі

Посадовці вимагали 1 000 доларів хабаря за зменшення штрафу за перевищення викидів шкідливих речовин у повітря.

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Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом начальникам відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Посадовці вимагали від керівника місцевого підприємства хабар у сумі 1 000 доларів США за зменшення штрафу за перевищення викидів шкідливих речовин у повітря.

ДБР затримало посадовців після отримання неправомірної вигоди.

Під час судового засідання обоє обвинувачених своєї провини не визнали.

Посадовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Також обох посадовців позбавили права впродовж 3 років обіймати посади у державних органах.

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