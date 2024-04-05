Минимальная зарплата в следующем году может вырасти до 8 400 гривен – идет дискуссия

По словам депутатки, в настоящее время идет дискуссия о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной заработной платы.

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Как расказала член Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, все социальные выплаты — это защищенные расходы бюджета и они будут выплачены в первую очередь.

Напомним, что на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Однако, отметила депутатка, в начале 2022 года она составляла 6 500 грн.

«Мы должны четко отдавать себе отчет, что сегодня эти социальные выплаты (заработные платы госслужащим, пенсионные выплаты, социальные выплаты уязвимым категориям) мы платим именно за счет международной помощи. И, соответственно, мы должны согласовывать в том числе с нашими международными партнерами наши пожелания и возможности. Что касается динамики, то мы, собственно, в бюджетном Комитете тоже много общаемся с Министерством финансов о критической необходимости пересмотра социальных стандартов и сейчас есть дискуссия о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной заработной платы примерно до 8 400 грн и в конце года или на начале следующего до 9 000 грн», - отметила она.

Как ранее мы писали, в «Слуге народа» заявили, что зарплаты бюджетникам относятся к защищенным статьям госбюджета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 марта этого года в Украине проведено индексацию пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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