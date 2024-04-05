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АРМА виставило на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука

19:33, 5 квітня 2024
АРМА прийняло рішення про реалізацію автомобіля Maybach та 20 колекційних наручних годинників.
АРМА виставило на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука
Джерело фото: arma.gov.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло рішення про реалізацію майна Віктора Медведчука, а саме – дороговартісного автомобіля Maybach та 20 колекційних наручних годинників.

25 квітня на засіданні Комісії  з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, визначать переможця, який буде реалізовувати майно екснардепа Віктора Медведчука на «Прозорро.Продажі».

Документи для участі у конкурсі прийматимуть до 19 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що АРМА виставило на продаж арештовану елітну яхту Медведчука. Раніше ми повідомляли, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Royal Romance.

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