АРМА виставило на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука

АРМА прийняло рішення про реалізацію автомобіля Maybach та 20 колекційних наручних годинників.

Джерело фото: arma.gov.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло рішення про реалізацію майна Віктора Медведчука, а саме – дороговартісного автомобіля Maybach та 20 колекційних наручних годинників.

25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, визначать переможця, який буде реалізовувати майно екснардепа Віктора Медведчука на «Прозорро.Продажі».

Документи для участі у конкурсі прийматимуть до 19 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що АРМА виставило на продаж арештовану елітну яхту Медведчука. Раніше ми повідомляли, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Royal Romance.

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