Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Гордійчука новим заступником командувача Національної гвардії України.
Відповідний указ № 220/2024 від 5 квітня оприлюднений на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.
В указі йдеться: «Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України».
Володимир Гордійчук у 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.
За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступіня.
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