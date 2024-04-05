Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Ним став Володимир Гордійчук.

Джерело фото: oblrada.dp.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Гордійчука новим заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ № 220/2024 від 5 квітня оприлюднений на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

В указі йдеться: «Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України».

Володимир Гордійчук у 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступіня.

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