МВС планує збільшити кількість фахівців з розмінування

Наразі в структурі МВС близько 2 тисяч саперів.

Джерело фото: mvs.gov.ua

В Україні планують збільшити кількість саперів до 2 800 осіб. Як пишуть у Департаменті комунікації МВС, про це повідомив в інтерв’ю Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що наразі в структурі МВС близько 2 тисяч саперів.

«Це і в ДСНС, і в Нацполіції та Національній гвардії. Плануємо збільшити їх кількість до 2 800», - повідомив очільник МВС. Також він нагадав, що в ДСНС діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Там, у тому числі, навчають саперів. За минулий рік ми вже підготували майже 1 000 фахівців з розмінування», - сказав Ігор Клименко, при цьому додавши, що за два роки повномасштабної війни фахівці МВС вже виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Ми писали, що МВС намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування полів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.