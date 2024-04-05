У Сумській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей із двох громад

Планується евакуювати 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

Джерело фото: ДСНС

У двох територіальних громадах на Сумщині через безпекову ситуацію ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Як повідомили у Мінреінтеграції, рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

У повідомленні сказано, що загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

Евакуація здійснюється безкоштовно.

За інформацією можна звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру із 8:30 до 17:30 за номерами:

(0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району);

0 800 301 501 (безкоштовно для жителів Сумської області).

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