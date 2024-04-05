Объявлен конкурс на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей

Для участия в конкурсе ждут судей и судей в отставке.

Конкурсная комиссия по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей 5 апреля объявила конкурс на вакантную должность члена ВККС.

Документы для участия в конкурсе можно подать с 15 апреля по 31 мая 2024 года включительно.

Как сообщили в Конкурсной комиссии, активного участия в конкурсе ждут именно от судей и судей в отставке, ведь в составе ВККС образовалась вакансия именно по судейской квоте.

Напомним, что 27 марта 2024 года по собственному желанию из состава ВККС уволился судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов.

Всего в штате ВККС предусмотрено наличие 16 членов Комиссии, половина из которых должны быть судьями.

Автор: Вячеслав Хрипун

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