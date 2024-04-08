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Зеленський збирав Ставку: обговорили захист Харкова від російських ударів

16:41, 8 квітня 2024
Президент анонсував «окремі завдання» для українських дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО.
Зеленський збирав Ставку: обговорили захист Харкова від російських ударів
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювали ситуацію у Харкові, захист регіону та інфраструктури від російських ударів.

«Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині», – розповів Зеленський.

За його словами, на засіданні військові доповіли про фізичний захист обʼєктів енергетики та результативність збиття дронів і ракет.

Президент анонсував «окремі завдання» для українських дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем протиповітряної оборони для України.

«Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити», – додав він.

Також на Ставці Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про ситуацію на основних бойових напрямках.

«Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни», - додав Президент. 

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