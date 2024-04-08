Зеленский собирал Ставку: обсудили защиту Харькова от российских ударов

Президент анонсировал «отдельные задачи» для украинских дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО.

Фото: ОП

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась ситуация в Харькове, защита региона и инфраструктуры от российских ударов.

«Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области», – рассказал Зеленский.

По его словам, на заседании военные доложили о физической защите объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет.

Президент анонсировал «отдельные задачи» для украинских дипломатов по работе с партнерами ради новых систем противовоздушной обороны для Украины.

"Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", - добавил он.

Также на Ставке Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о ситуации на основных боевых направлениях.

«Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны», - добавил Президент.

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