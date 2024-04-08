Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

В понедельник, 8 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Науменко Ярослава Александровна – Терновский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Бурлака Александр Васильевич - Соломенский районный суд города Киева - отложено

Марко Ярослава Романовна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Коваленко Павел Леонидович – Токмакский районный суд Запорожской области – отложено.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

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