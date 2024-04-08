Комитет повторно рассмотрит идею с блокировкой счетов и запретом вождения авто для уклонистов – Ирина Фриз

Комитет по нацбезопасности вернулся к вопросу мер для уклонистов в виде блокировки счетов, запрета управления транспортными средствами и выезда за границу.

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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности готовится финализировать поправки к законопроекту 10449 об усилении мобилизации.

Вместе с тем, в субботу, 6 апреля, он посмотрел некоторые свои предварительные выводы. В частности, могут вернуться к идее ограничений для уклонистов. Об этом сообщала член Комитета Ирина Фриз.

«В частности, было принято решение о пересмотре некоторых предыдущих (решений) и рассмотрены комитетские правки.

Не поддержала решение Комитета о пересмотре правок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму.

Комитет вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

После дополнительного обсуждения по просьбе МО – внедрение электронного кабинета было оставлено как право (возможность), а не обязанность,

Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

В частности (редакция, взятая за основу):

граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ, получат возможность выбрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;

военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины ;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению отнесенного имущества или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и во время осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения.

Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.

Принятие решения об увольнении с военных служб перенесено на следующее заседание. Де-факто, рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании Верховной Рады» - отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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