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Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями

13:59, 8 апреля 2024
Европейская Бизнес Ассоциация предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса по ТЦК.
Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями
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Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации предлагают инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения военного учета, в частности, предоставление работодателем информации об изменении статуса военнообязанных и сверки списков военнообязанных.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

Бизнес сетует на отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения ТЦК, ограниченное количество приемных часов, очереди, отсутствие четкого перечня и адресов терцентров комплектования, отсутствие обратной связи по некоторым запросам.

Ассоциация просит Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и Министра обороны Украины Рустема Умерова обратить внимание и ситуацию и принять соответствующие меры.

Там подчеркивают, что неоднократно обращались по поводу необходимости усовершенствования механизмов коммуникации между бизнесом и ТЦК и СП, их упрощения и осовременивания.

В частности, предлагают:

  • предусмотреть публикацию официальных адресов ТЦК и СП для коммуникации с бизнесом и возможность предоставления предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации;
  • установить четкие сроки для ТЦК и СП относительно обработки запросов и предоставления ответов, а также предоставление время предприятию на устранение замечаний и т.п.;
  • ввести необходимость ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, которые были обнаружены в ходе сверки списков и т.д.

Как писала «Судебно-юридическая газета», В Верховной Раде Украины продолжается разработка новой модели бронирования работников.

«Разработка концепции модели экономического бронирования происходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации», - говорится в сообщении. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха презентовал текущую версию модели бронирования в понедельник, 1 апреля.

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