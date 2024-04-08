Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации предлагают инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения военного учета, в частности, предоставление работодателем информации об изменении статуса военнообязанных и сверки списков военнообязанных.
Об этом говорится в сообщении ЕБА.
Бизнес сетует на отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения ТЦК, ограниченное количество приемных часов, очереди, отсутствие четкого перечня и адресов терцентров комплектования, отсутствие обратной связи по некоторым запросам.
Ассоциация просит Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и Министра обороны Украины Рустема Умерова обратить внимание и ситуацию и принять соответствующие меры.
Там подчеркивают, что неоднократно обращались по поводу необходимости усовершенствования механизмов коммуникации между бизнесом и ТЦК и СП, их упрощения и осовременивания.
В частности, предлагают:
Как писала «Судебно-юридическая газета», В Верховной Раде Украины продолжается разработка новой модели бронирования работников.
«Разработка концепции модели экономического бронирования происходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации», - говорится в сообщении. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха презентовал текущую версию модели бронирования в понедельник, 1 апреля.
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