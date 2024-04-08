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Бізнес просить запровадити електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями

13:59, 8 квітня 2024
Європейська Бізнес Асоціація пропонує запровадити електронну комунікацію бізнесу з ТЦК.
Бізнес просить запровадити електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями
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Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації пропонують ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку, зокрема, надання роботодавцем інформації щодо зміни у статусі військовозобов’язаних та звірки списків військовозобов’язаних.

Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

Бізнес нарікає на відсутність чітких процедур, необхідність фізичного відвідування ТЦК, обмежену кількість приймальних годин, черги, відсутність чіткого переліку та адрес терцентрів комплектування, відсутність зворотного зв’язку щодо деяких запитів тощо.

Асоціація просить Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та Міністра оборони України Рустема Умерова звернути увагу та цю ситуацію та вжити відповідних заходів.

Там наголошують, що неодноразово зверталися щодо необхідності удосконалення механізмів комунікації між бізнесом і ТЦК та СП, їх спрощення та осучаснення.

Зокрема, пропонують:

  • передбачити публікацію офіційних електронних адрес ТЦК та СП для комунікації з бізнесом та можливість надання підприємством необхідних відомостей засобами електронної комунікації;
  • встановити чіткі строки для ТЦК та СП щодо обробки запитів та надання відповідей, а також надання часу підприємству на усунення зауважень тощо;
  • запровадити необхідність для ТЦК та СП надавати відповіді підприємству з роз’ясненням проблем та недоліків, які були виявлені у ході звірки списків тощо.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді України триває розробка нової моделі бронювання працівників. 

«Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію», – йдеться в повідомленні. Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха презентував поточну версію моделі бронювання в понеділок, 1 квітня.

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