У Києві BMW «пролетів» по смузі громадського транспорту: як його покарали, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Шевченківському районі Києва оштрафували водія автомобіля BMW, який рухався смугою громадського транспорту.

Як повідомила столична патрульна поліція, інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух у смузі для маршрутних транспортних засобів) КУпАП.

У поліції нагадали, що за це порушення передбачено покарання у вигляді штрафу — 680 гривень.

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