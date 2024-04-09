В КГГА сообщили, как сложилась судьба оленей, которых спасли от торговцев: фото

Специалисты делают все необходимое для спасения бедняг, которых обидели торговцы «живым товаром».

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Группа пятнистых оленей, которых спасли на прошлой неделе от торговцев «живым товаром», прошла реанимационную стадию в КиевЗоо и перешла к лечебно-реабилитационному этапу.

Как сообщили в «Киевском зоопарке», специалисты делают все необходимое для спасения беднягам, которых обидели торговцы. Это долгий и сложный процесс, продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет. После первоначального восстановления дальнейшую реабилитацию эти олени будут проходить в заповеднике.

Пока животные оселись в большом природном вольере на копытном ряду КиевЗоо. Кроме открытой территории с кустарниками и деревьями и дружелюбными соседями – оленями благородными, здесь для них обустроены навесы и специальные тайники для уединения и релакса.

В КиевЗоо пишут, что первое время животные, которые получили физические и психологические травмы, полностью отказывались от пищи и даже воды. Усилиями зоологов и ветеринаров к оленям вернулся аппетит. Их рацион состоит из сена и веточного корма в прикуску с яблоками и морковью. В день каждый олень съедает до 10 кг таких кормов и выпивает 5-6 л свежей воды.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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