В Украине значительно возросло количество укрытий

За последний квартал количество пригодных сооружений гражданской защиты в Украине увеличилось более чем на 1000.

Фото: unian.net

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко сообщил, что за последний квартал в Украине количество подходящих защитных сооружений гражданской защиты возросло более чем на 1000, передает УНН.

По его словам, сейчас всего в Украине могут использоваться 61 659 укрытий, за последний квартал количество пригодных увеличилось на 1201.

Он отметил, что с начала года завершены работы по обустройству и строительству на 279 объектах общей стоимостью 338,6 млн. грн.

Среди них:

10 новое строительство,

165 текущих ремонтов,

74 капитальных ремонта,

5 реконструкций.

«Среди лидеров по наращиванию фонда защитных сооружений – Днепропетровская область (+302 объекта), Одесская (+242) и Киевская (+79). Также идет работа по установке модульных укрытий, фонд пополнился 25 такими сооружениями, запланировано установить еще 53», - резюмировал Ткаченко.

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