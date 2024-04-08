Оккупанты разносят платежки по разрушенным домам Мариуполя, — горсовет, фото

Российские оккупанты приносят квитанции за коммунальные платежи в разрушенные дома.

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе разносят "платёжки" за не предоставляемые коммунальные услуги. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Жители оккупированного города получают квитанции за коммунальные услуги, которых нет. Более того, их принесли даже в разрушенные квартиры, где никто не живет. С такой ситуацией столкнулись владельцы квартир в доме по улице Троицкой, 16. Квартира находится в аварийном состоянии, в ней нет даже батарей. А вот счет за отопление принесли", - рассказали в горсовете.

Отмечается, что оккупанты не ремонтируют внутренние сети домов, а вот квитанции за коммунальные несут.

Фото: Мариупольский горсовет

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