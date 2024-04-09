В Житомире выпивший водитель устроил двойное ДТП, в котором погиб 15-летний парень: ему объявили подозрение

Он не справился с управлением и на скорости въехал в грузовик.

В Житомире мужчине объявили подозрение в совершении двойного ДТП с погибшим. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 5 апреля мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил аварию на одной из улиц Житомира.

Подозреваемый ехал в город по отдыху, где собиралась компания. Он не справился с управлением и на скорости въехал в двигавшийся впереди грузовик.

От столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу дороги, где она сбила мопед с двумя несовершеннолетними. В результате ДТП 15-летний парень погиб на месте происшествия. 14-летняя пассажирка получила травмы.

С помощью драгера у подозреваемого обнаружено 0,99 промилле алкоголя. В настоящее время он взят под стражу без права внесения залога.

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