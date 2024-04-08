В МВД запустили опрос относительно владения оружием

Мнение граждан должно помочь внедрить новые услуги на Порталі Дія.

Источник фото: Artem Zhukov / Unsplash

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Министерство внутренних дел решило поинтересоваться мнением украинцев относительно владения оружием. А именно, изучить общественное мнение по поводу государственного сервиса в сфере обращения оружия и работы «Единого реестра оружия».

В МВД отмечают, что мнение граждан поможет усовершенствовать предоставление цифровых услуг в «Едином окне для граждан», в частности, получение разрешений на оружие и внедрить новые услуги на Порталі Дія.

Опрос, который можно пройти за несколько минут, будет продолжаться в течение месяца.

Граждане смогут также подать свои предложения по цифровому сервису в сфере обращения оружия в последнем блоке опросника.

Принять участие в опросе можно по ссылке – здесь.

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал, что будет предусматривать законодательство об оружии.

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