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Трудоустройство несовершеннолетних работников: на что обратить внимание

07:00, 9 апреля 2024
У потенциального несовершеннолетнего работника не должно быть медицинских противопоказаний.
Трудоустройство несовершеннолетних работников: на что обратить внимание
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками повествует об особенностях трудоустройства несовершеннолетних работников.

Отмечается, что несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовом правоотношении имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом существенных льгот по охране труда, рабочему времени, отпускам и другим условиям труда.

Подростки не могут работать в опасных и вредных условиях, под землей, на тепловых и атомных электростанциях, на нефте- и газодобывающих предприятиях и других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда. Их нельзя привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Работники до 18 лет также не могут перемещать и поднимать вещи весом сверх предельных норм. Кроме того, грузовая работа ограничивается по времени не более одной трети рабочего времени. Другими словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна продолжаться более 2,3 часов.

Прежде трудовой договор с несовершеннолетним работником заключайте только в письменной форме.

У потенциального несовершеннолетнего работника не должно быть медицинских противопоказаний. Поэтому он должен пройти медицинское обследование и предоставить справку.

Такой профосмотр должен стать ежегодной традицией – пока работнику не исполнится 21 год.

Кроме того, вы не можете устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних при принятии на работу.

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