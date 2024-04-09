За 30 000 грн «находила» в уклонистов заболевания: разоблачили врача

Женщина составила и выдала пациенту выписку из медицинской карты стационарного больного о наличии ряда заболеваний.

Правоохранители сообщили о подозрении заведующей инфекционным отделением одного из медицинских учреждений Днепропетровской области, которая за неправомерную выгоду вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, врач в январе 2024 года составила и выдала пациенту выписку из медицинской карты стационарного больного о наличии у него ряда заболеваний, которые являются основанием для дальнейшего признания его непригодным к военной службе. Свои услуги врач оценила в 30 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что 7 февраля уже сообщено о подозрении жителю г. Белополье Сумского района по факту организации схемы незаконной переправки уклонистов через государственную границу Украины, подстрекательству к предоставлению неправомерной выгоды и незаконному обращению огнестрельного оружия и боеприпасов.

Подозреваемый устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровской области. После лечения пациенты получали выписки с заведомо ложными сведениями о наличии у них серьезных заболеваний. В дальнейшем это было основанием для признания лиц непригодными к военной службе, поэтому уклонисты получали возможность выезжать за пределы Украины.

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